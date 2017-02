Sohn getötet: Mutter wird Suizidversuch überleben

Kriminalisten haben die Verzweiflungstat einer Mutter in Nußdorf , die am Samstag ihren neunjährigen Sohn getötet haben soll, "grundsätzlich rekonstruiert", erklärte LKA- Sprecher Gisbert Windischhofer. Laut Obduktion dürfte die Schulprofessorin am frühen Morgen im Kinderzimmer dem Buben eine "Schnittverletzung am Unterarm" zugefügt haben, woraufhin er verblutete. Ihren anschließenden Selbstmordversuch wird die 38- Jährige überleben, wurde am Sonntag seitens der Klinik bekannt gegeben.