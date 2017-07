Sobotka: "Täter hat eindeutig IS- Hintergrund"

M

Tunesier war in sozialen Netzwerken aktiv

soll demnach schon lange Zeit in Österreich leben. Nach den nunmehrigen Erkenntnissen handelt es sich bei ihm laut Sobotka um einen radikalisierten Moslem.

Dies habe sich aus den Auswertungen sichergestellter elektronischer Datenträger und sozialer Netzwerke ergeben, in denen der Tunesier aktiv war. Nach der Tat hatte er sich gestellt, mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft. Dem Tötungsdelikt waren am Freitag eine 85 Jahre alte Frau und ihr 87- jähriger Mann zum Opfer gefallen. Sie wurden nach ihrem gewaltsamen Tod in ihrem brennenden Wohnhaus entdeckt. Die eigentliche Tat sei laut Sobotka eindeutig geklärt und alle diesbezüglichen Spuren ausgewertet.

Laut Polizei keine Hinweise auf Komplizen

So hätte der 54- Jährige das Ehepaar alleine getötet, sagte Andreas Pilsl, der Landespolizeidirektor von Oberösterreich. Dabei seien keine Komplizen beteiligt gewesen. Der Hintergrund werde jedoch intensiv untersucht. Der Tunesier wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nie als Kämpfer nach Syrien, sagte der Innenminister. Der Verdächtige hat laut Sobotka über mehrere verschlüsselte Zugänge verfügt, weshalb man erst im Verlauf der vergangenen zwei Tagen die Tragweite der Tat erkennen konnte. Nun müssten die Verbindungen des Tunesiers nachverfolgt werden.

Mohamed H. wollte in Tunesien als Tischler arbeiten

Laut Pilsl wäre er vor kurzem in seine Heimat gereist, um sich dort mit dem mitgenommenen Werkzeug ein zweites Standbein in seinem erlernten Beruf als Tischler aufzubauen. Ob der Verdächtige bereits mit den Vorwürfen eines islamistischen Hintergrunds konfrontiert wurde und wie er sich dazu geäußert habe, wollte Sobotka nicht bekanntgeben. Der 54- Jährige Mohamed H. hatte zunächst angegeben, das Paar wegen der von ihm vermuteten Nähe zur FPÖ getötet zu haben. Diese machte er für viele negative Erfahrungen verantwortlich, die er subjektiv hier gemacht und auf die Freiheitlichen projiziert hatte. Mit der Tat habe er ein Exempel an der Gesellschaft statuieren wollen.

Verfassungsschutz sah in Doppelmörder keine Gefahr

Bereits vor zwei Jahren hatte ein besorgter Nachbar Mohamed H. wegen extremistischer Umtriebe bei der damaligen NS- Meldestelle des Innenministeriums angezeigt. Der Verfassungsschutz nahm Mohamed H. unter die Lupe, stellte aber kein Gefährdungspotenzial fest .

Sobotka: "Wollen Ermittlungen mit Bedachtnahme fortsetzen"

Details zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen nannte der Inneminister nicht. Man wolle weitere Ermittlungen zu einem allfälligen Netzwerk nicht behindern. "Für uns gilt es, in dieser besonderen Situation, die Ermittlungen mit großer Bedachtnahme fortzusetzen", warb der Innenminister um Verständnis, dass keine Details bekanntgeben werden. Man habe sich entschlossen, mit der Pressekonferenz an die Öffentlichkeit zu treten, um keine Spekulationen aufkommen zu lassen, nachdem am Nachmittag die Informationen vom IS- Hintergrund übermittelt wurden. Man werde auch weiterhin über den Fall laufend informieren, doch die Ermittlungen hätten Vorrang und würden mit größter Ernsthaftigkeit und Konzentration geführt. Diese wolle man nicht behindern, sagte Wolfgang Sobotka.

Stelzer: "Haben offensichtlich größere Integrationsprobleme"

Erschüttert auf die neuen Ermittlungsergebnisse reagierte der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). "Es fällt mir persönlich sehr schwer zu begreifen, warum ein Mann, den wir vor fast 30 Jahren in unserem Land aufgenommen haben, derartigen Hass auf unsere Gesellschaft und Sympathien für den Islamischen Staat entwickelt. Und es zeigt auch, dass wir offensichtlich auch in Österreich größere Integrationsprobleme haben, als wir dachten." Stelzer forderte mehr rechtliche Möglichkeiten für die Sicherheitsbehörden. Diese müssten "effektiv und präventiv" tätig werden können, damit "Schreckenstaten wie diese verhindert werden können".

