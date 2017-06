Sobotka: "SPÖ soll neuem Polizeigesetz zustimmen"

Bisher scheiterte das Sicherheitspolizeigesetz, das unter anderen eine Ausweitung der Video- Überwachung brächte, am Widerstand der SPÖ. Sobotka meint nun in Richtung des Regierungspartners, dass man es gerade in Fragen der Sicherheit nicht darauf ankommen lassen und an einem Strang ziehen solle: "Lieber jetzt handeln, als zu spät erst Schritte zu setzen. Die Häufung der Anschläge in Europa sollte uns allen zu denken geben." Die SPÖ solle dem Gesetz endlich zustimmen, so der Innenminister.

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer (Symbolbild)

Inhalt des Sicherheitspolizeigesetzes ist unter anderem eine koordinierte Videoüberwachung, die es der Polizei ermöglichen soll, in konkreten Terrorfällen auf bestehende Videokameras von öffentlichen Einrichtungen zuzugreifen. Experten wie der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, der Chef der Cobra sowie der Chef des Verfassungsschutzes hatten sich mehrfach für eine derartige Maßnahme ausgesprochen, weil Einsatzbeamte bei konkreten Hinweisen vorab oder im unmittelbaren Einsatz bestmöglich koordiniert und informiert werden können.

So konnten etwa britische Beamte beim Terrorangriff auf der London Bridge innerhalb von Minuten die Täter ausschalten und dadurch vermutlich zahlreichen Menschen das Leben retten. Auch ein Vorschlag für die auf Initiative der SPÖ ebenfalls im Arbeitsprogramm der Bundesregierung enthaltene Ausweitung der Kennzeichenerfassung ist im Entwurf des Innenministeriums bereits enthalten.