Sobotka in Rom: "Dialog mit Nordafrika forcieren"

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Montag in Rom die italienische Initiative zur Einrichtung einer Kontaktgruppe mit österreichischer Beteiligung begrüßt, die den Dialog mit den nordafrikanischen Staaten zur Bekämpfung der illegalen Migration forcieren soll. "Wir müssen operativ alles tun, um die illegale Migration über die Mittelmeerroute zu stoppen", so Sobotka. Dazu sei ein funktionierender Schutz der EU- Außengrenze besonders wichtig. Prioritär seien hier Maßnahmen, um die libysche Regierung zu unterstützen, sagte er am Rande des von Italien einberufenen Flüchtlingsgipfels.