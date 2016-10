Sobotka: Asylstopp heuer "höchstens ein paar Tage"

Bleibt es bei den derzeitigen Flüchtlingszahlen, wird die Sonderverordnung im Asylwesen laut Innenminister Wolfgang Sobotka heuer höchstens ein paar Tage in Kraft sein - wenn überhaupt. Zu dieser Einschätzung komme er, da in den ersten neun Monaten des Jahres 28.298 Anträge zugelassen worden seien und man damit noch ein Stück von der Obergrenze von 37.500 Ansuchen entfernt sei, so Sobotka am Donnerstag.