So wirbt Erdogan bei uns in Österreich

In den Briefkästen von "Austro- Türken" stecken Folder, die für das Referendum werben. Die Stimmung ist aufgeheizt, der türkische Sultan hat sein Volk längst entzweit . Sein langer Arm reicht bis nach Österreich. Stolz präsentierten sich Frauen und Männer mit Broschüren samt türkischem Halbmond in den sozialen Netzwerken.

Türken posieren mit berüchtigtem Gruß

Da darf der berüchtigte Gruß, ein Markenzeichen der verbotenen Muslimbruderschaft, nicht fehlen. Dabei werden die vier Finger der rechten Hand ausgestreckt und der Daumen auf die Handinnenfläche gelegt, auf Arabisch "rabia" (der Vierte). Auch Sultan Erdogan verwendet das nationalistische Zeichen gerne: In der Türkei steht es für eine Fahne, ein Volk, eine Heimat, einen Staat ...

Da wundert es nicht, dass selbst kleine Kinder mit solzer Brust auf Facebook mit der rechten Hand und dem Halbmond für ein Ja (evet) werben. "Meine Cousine sagt auch Ja, sie ist Wächterin der Zukunft", postet ein User auf Facebook.

"Alle, die Nein sagen, sind Verräter"

"Alle, die Nein sagen, sind Verräter", heißt es in den AKP- nahen Gruppen in sozialen Medien, die auch bei türkischstämmigen Frauen hohen Zuspruch haben. Aber auch türkische Politiker treten hier offen auf. So war am Samstagabend der AKP- Abgeordnete Resat Petek mit einem parteinahen Journalisten in Wien.

Kronen Zeitung