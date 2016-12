So tobt der Präsidenten- Wahlkampf auf Facebook

Es ist das erste Mal, dass ein Wahlkampf in Österreich derart intensiv im Internet geführt wurde. In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Facebook, richteten sich die Kandidaten direkt an die Wähler. Die Kommentare und Postings verstärkten der Eindruck der polarisierten Gesellschaft und des besonders schmutzigen Wahlkampfs. Experten sehen im Auftreten der Bewerber gezielte Strategien.