So teuer war Wohnen noch nie

Lange waren heimische Immobilien nämlich verhältnismäßig günstig, das gleicht sich nun ans Niveau Westeuropas an . Außerdem verlocken niedrige Spar- und Kreditzinsen viele Menschen zum Kauf eines Eigenheims, so Statistik- Chef Konrad Pesendorfer. Der Trend dürfte vorerst weiter anhalten, wenn auch etwas schwächer als zuletzt.

Plus 72 Prozent in Wien

Interessante Details: Die höchsten Preisanstiege gab es seit 2010 bei Wohnungen in Wien (plus 72 Prozent) sowie bei Salzburger Häusern (plus 35 Prozent).

Weiters verteuerten sich bestehende Häuser (im Vorjahr um 9,4 Prozent) regelmäßig stärker als Neubauten (plus 3,8 Prozent). Gleiches gilt auch für Eigentumswohnungen (Altbau plus 10,4 Prozent, Neubau plus 7,4 Prozent). Im Bundesländervergleich hatte Niederösterreich mit rund 25 Prozent auf fünf Jahre die geringste Wertsteigerung.

Christian Ebeert, Kronen Zeitung