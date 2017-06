So stellte ich mit den Hunden Donaupark- Sextäter

Am Mittwochnachmittag hat ein 23- jähriger Asylwerber im Donaupark in Wien eine 24- Jährige überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Doch der 23- jährige Afghane hat nicht mit "Kelly" und "Elaso", den Hunden eines Augenzeugen gerechnet. Die hätten den Mann "in einem beherzten Kampf unter Einbringung von alten Schulrauferei- Künsten gestellt", wie das Herrl der Tiere auf seiner Facebook- Seite schreibt.