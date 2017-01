So soll Österreich zum "Silicon Austria" werden

Mit einer "Digital Roadmap" will die Regierung Österreich fit für die digitale Zukunft machen. Die am Donnerstag von Digitalisierungsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) und Wirtschaftsstaatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) vorgestellte Gesamtstrategie für die Republik versteht sich als "Wegweiser in die digitale Zukunft" und umfasst rund 150 konkrete Maßnahmen, "damit die Digitalisierung für Österreich ein Gewinn werden kann".