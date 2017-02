So schmierte das Wiener Bau- Kartell Beamte

Autobahnvignetten, Tank- und Einkaufsgutscheine um "50 bis 250 Euro pro Monat" - damit soll das Handwerker- Kartell Beamte der Stadt Wien geschmiert haben, um an lukrative Aufträge zu kommen. Der Staatsanwalt ermittelt. Ein Insider, der selbst nie illegale Geschenke genommen haben will, packt in der "Krone" aus.