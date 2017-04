So brutal wurde Obdachloser in S- Bahn verprügelt

Zu der blutigen Attacke kam es am 17. Februar gegen 1.30 Uhr in der S- Bahn bei der Station Traisengasse. Die Täter stiegen in die Garnitur ein und sahen ihr Opfer auf einem Sitzplatz schlafen. Die Verdächtigen wollten sich einen Spaß machen und gaben sich als Schwarzkappler aus, führten bei dem Obdachlosen daraufhin auch eine Fahrscheinkontrolle durch. Der 55- Jährige reagierte darauf allerdings patzig, was den Burschen überaus sauer aufstieß.

Ihrer Wut ließen sie daraufhin freien Lauf und sie gingen auf den wehrlosen Mann los: So verpassten sie dem Obdachlosen immer wieder wuchtige Schläge gezielt ins Gesicht und gegen den Kopf - einer der Angreifer ging sogar mit seinem eingegipsten Arm auf das Opfer los - und machten auch vor Fußtritten nicht halt.

Fahrgast griff ein, aber ohne Erfolg

Ein Fahrgast wurde Zeuge der überaus schockierenden Szenen und forderte die Burschen auf, endlich aufzuhören. Davon ließ sich das Trio aber nicht beeindrucken, reagierte erst gar nicht. Daraufhin griff der Zeuge aktiv ein, packte einen der Verdächtigen an der Hand, um ihm den Arm umzudrehen und weitere Angriffe zu verhindern. Doch selbst das brachte die tobenden Burschen nicht dazu, von ihrem Opfer abzulassen. Schlussendlich bot der Zeuge den Angreifern sogar noch Bargeld an.

Als die S- Bahn in der Station Handelskai anhielt, erhob sich der stark blutende Mann und verließ den Zug. Einer der drei folgte ihm allerdings auf den Bahnsteig und attackierte ihn ein weiteres Mal. So schlug er dem 55- Jährigen mit seinem eingegipsten Arm noch mehrmals wuchtig ins Gesicht, fügte ihm den offenen Nasenbeinbruch zu. Zusätzlich kassierte der 55- Jährige drei weitere heftige Fußtritte, ehe der Bursch genug hatte und das Trio verschwand.

Verdächtiger trotz schweren Raubes auf freiem Fuß

Die Gewalttäter konnten mithilfe von Bildern aus der Videoüberwachung ausgeforscht werden. Der Schläger mit dem Gips sitzt seither in U- Haft - er hatte die ihm vorgeworfene Tat während einer offenen Probezeit begangen. Der Bursch ist einschlägig vorbestraft und war zuletzt mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen.

Die beiden Mittäter befinden sich auf freiem Fuß, was zumindest in einem Fall überaus erstaunlich ist: Der betreffende Bursch wird sich in dem bevorstehenden Prozess - Verhandlungstermin gibt es noch keinen - zusätzlich wegen schweren Raubes verantworten müssen. Bei einem am 3. Jänner verübten Überfall soll er seinem Opfer die Oberkieferhöhle gebrochen haben.