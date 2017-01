Snowboarder verletzt Ehepaar auf Piste schwer

Völlig ausgerastet ist ein Snowboarder am Donnerstag in Lech am Arlberg: Zunächst verursachte er eine Kollision mit einer 65 Jahre alten Frau und verletzte diese dabei schwer. Als der Ehemann des Opfers den Mann darauf zur Rede stellte, holte dieser aus und verpasste ihm mehrere Schläge ins Gesicht. Anschließend machte sich der Snowboarder aus dem Staub.