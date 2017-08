Skurril: Grüne werben noch immer mit Peter Pilz

"Bist du bereit für die Suche nach der Eurofighter- Blackbox? Hör dir die Audio- Nachricht von Peter und Gabi (Gabi Moser, Anmerkung) an!" So lautet der Inhalt der WhatsApp- Nachricht der Grünen. "Ihr macht beinhart die erste Message mit einer Audio- Nachricht von Peter Pilz?", fragte jener verdutzte User, der die WhatsApp- Nachricht erhalten hatte, die Grünen auf Twitter. Die Partei reagierte umgehend: "Sorry! Da hatte der Server offenbar für dich leider noch eine alte Benachrichtigung. Danke fürs Anmelden & den Hinweis."

Die besagte WhatsApp-Nachricht der Grünen Foto: Screenshot/WhatsApp

Letzte Sitzung des Eurofighter- U- Ausschusses war am 12. Juli

Peinlich für die Partei: Pilz hat sich seit seiner Niederlage am Bundeskongress Ende Juni längst von den Grünen losgerissen und kandidiert mit eigener Liste für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Und auch die vorerst letzte Sitzung des Eurofighter- U-Ausschusses war am 12. Juli - ein Indiz dafür, dass bei den Grünen die Themenaktualität in ihren WhatsApp- Benachrichtigungen keine besonders große Rolle spielt.

Die Idee, die Bevölkerung über den Eurofighter- U-Ausschuss zu informieren, stammt übrigens von Pilz selbst. Er hatte den WhatsApp- Dienst Ende Mai ins Leben gerufen, damals noch in seiner Funktion als grüner Aufdecker .

Foto: Die Grünen