Skurille Panne: Grabsteine für Pflaster recycelt

Ein Villacher hat den Fehler auf Facebook gepostet und gleich vorgeschlagen, den Hans- Gasser- Platz in "Friedhofsmeile" oder "Gothic- Meile" umzubenennen. Auf dem Areal, das um 2,4 Millionen Euro umgebaut wurde, waren nämlich auch alte Grabsteine verlegt worden. Stadtrat und Pfarrgemeinderat Erwin Baumann: "Dass das Material recycelt wird, ist gut. Was aber da passiert ist, ist mehr als pietätlos." Da fehle es seines Erachtens auch an Respekt gegenüber den Angehörigen.

Firma soll Fehler ausbessern

Auf einigen Platten in der Pflasterung seien noch Namen, Jahreszahlen und Kreuze zu erkennen. Baustadtrat Harald Sobe ist ebenfalls erschüttert: "Wie das von der Firma so verlegt werden konnte, ist mir wirklich schleierhaft." Auch ein Bereich des Platzes, der bereits im Vorjahr saniert wurde, sei mit Recyclingsteinen in drei verschiedenen Grautönen gepflastert worden: "Da ist dieses peinliche Malheur allerdings nicht passiert." Die Stadt habe keine andere Wahl, als die für die Pflasterung verantwortliche Firma zur Verantwortung ziehen. Sobe: "Diese Fehler müssen sofort ausgebessert werden!"

Gerlinde Schager, Kärntner Krone