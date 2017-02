Skischuh- Tritt in den Schritt - schwer verletzt!

So mancher wird sich beim Lesen wohl mitfühlend vor Schmerzen krümmen: Ein Streit nach einer Rempelei beim Après- Ski im Salzburger Skiort Obertauern hat für einen 21- Jährigen am Montag auf der urologischen Abteilung des Krankenhauses Zell am See geendet. Sein Kontrahent fackelte im Zuge der Auseinandersetzung nämlich nicht lange und trat dem jungen Mann in den Genitalbereich - mit einem Skischuh.