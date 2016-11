Ski- Tageskarten kosten schon bis zu 53 Euro!

Sogar noch stärker gestiegen sind heuer die Sechs- Tagespässe. Sie kosten im Schnitt um 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit 2004/05 ging es mit den Preisen im Durchschnitt um stolze 44 Prozent, bei den Sechs- Tageskarten sogar um 52 Prozent aufwärts, so die Konsumentenschützer.

Abschrecken sollte man sich von den teuren Liftkarten aber trotzdem nicht lassen. Wer nämlich nur ein paar Tage "wedeln" möchte, ist in kleineren und dadurch deutlich kostengünstigeren Skigebieten gut aufgehoben. Dort werden zwar weniger Pistenkilometer geboten, Tageskarten kosten aber mitunter nur die Hälfte (siehe Grafik).

Geld sparen lässt sich auch in Top- Gebieten. Beispiele: Familien bekommen in Ski Amadé die Liftkarte ab dem dritten Kind kostenlos. In Saalbach fahren alle unter 19 Jahren jeden Samstag um nur zehn Euro. Frei sind alle Kinder unter acht Jahren in Ischgl in Begleitung der Eltern. Kinder unter zehn zahlen am Nassfeld jeden Samstag nur zehn Euro.