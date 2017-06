Skater verletzt junge Frau schwer - Fahrerflucht

Die junge Ärztin war am 15. Juni selbst auf Inlineskates im Türkenschanzpark unterwegs und machte gerade eine kurze Pause, als es gegen 20.30 Uhr zum Unfall kam. Der Unbekannte fuhr mit großer Wucht in die Frau hinein, die daraufhin das Gleichgewicht verlor und rücklings auf den Asphalt stürzte.

Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Rollerskater - er war am Tag des Unfalls dunkel gekleidet und hat dunkle Haare - fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter und überließ die schwer verletzte Frau ihrem Schicksal.

Nach Zeugen des Unfalls wird dringend gesucht. Foto: krone.at

"Alles viel zu schnell gegangen"

"Ein Passant entdeckte das Opfer wenig später und verständigte die Rettung", so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber krone.at. "Leider konnte das Opfer den Täter nur sehr vage beschreiben und kaum Angaben zu machen. Es sei alles viel zu schnell gegangen", so Eidenberger weiter. "Die Suche nach dem Flüchtigen gestaltet sich aufgrund der wenigen Informationen daher schwierig."

"Auf jeden noch so kleinen Hinweis angewiesen"

Wohl nicht zuletzt aus diesem Grund versuchen Opfer und Angehörige nun via Aushang am Ort des Geschehens ihr Glück, um etwaige Zeugen des Unfalls ausfindig zu machen. "Um den flüchtigen Täter ausforschen zu können, sind wir auf jeden noch so kleinen Hinweis angewiesen", so der Appell. "Solange der Datenschutz gewährleistet ist und bleibt, ist gegen eine Suchaktion per Aushang überhaupt nichts einzuwenden - warum nicht", so Eidenberger.