Skandal- Pfarrer Wagner: "Jedes Yoga ist satanisch"

Wagner, seit 1988 Pfarrer in Windischgarsten und 2009 Kurzzeit- Weihbischof der Diözese Linz - er verzichtete aufgrund massiver Proteste auf die Übernahme des Amtes - ist bekannt für solche und ähnlich provokante Aussagen.

Bereits 2001 witterte der 62- Jährige in den "Harry Potter"- Romanen Satanismus. Naturkatastrophen seien eine Strafe Gottes - so brachte er in einem Interview das Haiti- Beben mit den dort gängigen Voodoo- Praktiken in Verbindung - und Homosexualität sei eine "Krankheit".

Pfarrer Gerhard Maria Wagner Foto: Ewald Schnabl

Der Theologe und Leiter des Schlosses Puchberg, in dem zahlreiche Yoga- Kurse angeboten werden, versteht die Kritik des Geistlichen nicht und sagte über die Ansichten Wagners in einem Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" lediglich: "Wer von Satanismus spricht, fühlt diese Dinge vielleicht selber in sich."