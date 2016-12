Siemens- Manager wegen Schwarzgeldkonten angeklagt

Der Skandal um Schwarzgeldkonten aus dem Jahr 2006 holt den deutschen Technologiekonzern Siemens nun nach zehn Jahren in Österreich ein. Wie das Ö1- "Morgenjournal" berichtet, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Ex- Siemens- Manager in Österreich erhoben. Angeklagt sind vermutete Untreuehandlungen im Zeitraum von November 2001 bis Dezember 2010.