Sexuelle Übergriffe zu Silvester: Weitere Opfer

In Tirol hatte die 28- Jährige den Jahreswechsel in einem Innsbrucker Innenstadtlokal gefeiert. Als sie gegen 2.30 Uhr zur Toilette ging, wurde sie im Waschraum von einem unbekannten Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sexuell bedrängt. Der Täter habe ihr an die Brüste und an den Po gefasst, berichtete sie. Als ein weiterer Lokalgast kurz darauf die Toiletten betrat, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete.

Die 28- Jährige beschrieb den Täter als etwa 1,75 Meter groß und schlank, er soll aber einen "Bierbauch" gehabt haben. Zudem hatte er einen braunen Schnauzbart und "sehr kurze Haare" und könnte möglicherweise albanischer Herkunft sein.

Grazerin auf dem Nachhauseweg belästigt

Auch in Graz wurde am Montag ein weiterer Fall von sexueller Belästigung bekannt. Eine 26- Jährige war nach den Silvesterfeierlichkeiten auf dem Nachhauseweg, als sie gegen 1.30 Uhr auf zwei Männer - laut ihren Angaben vermutlich ausländischer Herkunft - traf. Einer der beiden griff der jungen Grazerin auf den Po, während der andere ihr in den Intimbereich fasste. Das Opfer konnte sich jedoch losreißen und in Richtung Opernring davonlaufen.

Beide Täter seien zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen, so die 26- Jährige gegenüber der Polizei. Beide hatten dunkle Haare, einer einen Vollbart, der andere einen Dreitagebart.