Sexuelle Attacke auf Bub (10) in Wiener Hallenbad

Riesenaufregung an einer mehrsprachigen Schule in Wien- Döbling: Laut der Direktorin kam es außerhalb der Unterrichtszeiten - am Wochenende - in einem Hallenbad zu einer sexuellen Attacke auf einen zehnjährigen Schüler. In einem Warnbrief wurden die Eltern nun zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen.