Sextäter schlug in Kirche zu, Schulwart als Held

Skrupellos, erschütternd, unfassbar - zu dem Vorfall in Ottenschlag in Niederösterreich fehlen einem die Worte. Ein Sextäter entblößt sich in der Kirche, attackiert zwei Frauen und versucht die Ältere der beiden mitten im Gotteshaus zu vergewaltigen. Schulwart Franz Groiß konnte die Tat gerade noch verhindern.