Sextäter in Favoriten: Frau log bei Einvernahme

Der 25- jährige Afghane wurde am 20. Februar festgenommen und zeigte sich teilgeständig. Er sitzt wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung in U- Haft. Nach wie vor werden mögliche weitere Opfer des Verdächtigen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Seit vergangenem November soll der Mann am Reumannplatz und am Antonsplatz seinen späteren Opfern aufgelauert, sie in den Abend- und Nachtstunden verfolgt und von hinten umklammert haben, ehe er sie in die Höhe gehoben und mit Stoßbewegungen sexuelle Handlungen angedeutet habe. Außerdem habe er den Frauen an die Brüste bzw. in den Intimbereich gegriffen.