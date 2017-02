Sextäter (17) fiel auf Donauinsel über Mutter her

Wie die Polizei erst am Dienstag bekannt gab, kam es bereits am 7. Februar gegen 15.30 Uhr zu dem Übergriff. Die 31- Jährige spazierte mit ihren beiden Kindern im Alter von einem und zwei Jahren, die in einem Wagerl saßen, am Treppelweg Richtung Donaustadtbrücke entlang, als sie der 17- Jährige plötzlich am Nacken packte. Der junge Mann riss sein Opfer zu Boden, legte sich auf die Frau und versuchte, sich an ihr zu vergehen.

Täter und Opfer bissen sich gegenseitig in Nase

Die 31- Jährige setzte sich mit aller Kraft zur Wehr. Der Afghane biss ihr daraufhin in die Nase, die Frau gab jedoch nicht auf. Sie trat auf den Angreifer ein und tat es ihm gleich: Auch sie biss dem 17- Jährigen mitten ins Gesicht. Das schlug den jungen Sextäter in die Flucht.

Das geschockte Opfer alarmierte umgehend die Polizei. Im Zuge des Kampfes hatte die 31- Jährige dem Mann die Kapuze von der Jacke gerissen - das sollte ihm zum Verhängnis werden. So konnte Polizeihund "Anuk" die Fährte des Flüchtigen aufnehmen. Die Spur endete erst bei der U- Bahn- Station.

Die Ermittler sichteten daraufhin die Bilder der Überwachungskameras, der junge Sextäter konnte rasch in einem Flüchtlingsheim ausgeforscht und festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei befürchtet, dass es weitere Opfer geben könnte.

Auskünfte über mögliche weitere Opfer und Straftaten (auch anonym!) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01- 31310- 33800 erbeten.