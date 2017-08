Sextäter (15) kommt mit Bewährungsstrafe davon

Ein 15- Jähriger ist am Montag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der Bursch hat seine gleichaltrige Freundin am 29. Jänner 2017 in der leer stehenden Wohnung seines Großvaters im Pinzgau zum Sex gezwungen.