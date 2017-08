Sexattacken in NÖ und OÖ: Großfahndung nach Tätern

Die oberösterreichische Polizei ermittelt nach der Anzeige einer Vergewaltigung am Pleschinger See in in Steyregg im Bezirk Urfahr- Umgebung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe eine 41- Jährige die Nacht auf Samstag am FKK- Gelände des beliebten Badesees in der Nachbarstadt von Linz verbringen wollen.

Während die Frau schlief, sei sie von einem unbekannten Mann angegriffen und vergewaltigt worden, gab sie an. Sie habe den Angreifer schließlich wegstoßen können. Etwa eine Stunde nach der Attacke alarmierte das Opfer telefonisch die Polizei.

Fahndung mit Phantombild

Bereits am 23. Juni war es in Niederösterreich zu dem Übergriff durch einen Unbekannten gekommen, nach dem die Exekutive nun per Phantombild fahndet. Der Täter lockte die Frau (40) aus dem Bezirk Gänserndorf unter dem Vorwand, dass jemand Hilfe benötige, in ein Waldstück im Gemeindegebiet von Strasshof an der Nordbahn. Dort betäubte der Mann das Opfer und verging sich an der Frau.

Das Opfer verständigte einen Angehörigen und erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Die Polizei fahndet nach diesem Unbekannten. Foto: Polizei

Der Verdächtige ist ca. 1,80 Meter groß, südländischen Typs und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Bei dem Überfall trug er Bluejeans und ein T- Shirt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Deutsch- Wagram unter der Telefonnummer 059133- 3203 erbeten.