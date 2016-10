Sexattacke in Zug: Ex- Häftling erneut vor Richter

Die Freundinnen (20) waren in Wien ausgegangen, wollten dann mit dem Zug heimfahren. Sie setzten sich am Westbahnhof in den Zug. Da kam ein Mann ins Abteil: "Ich sagte gleich, das wäre mir nicht recht, und dass wir woanders hingehen", berichtet eine der Frauen vor Richter Stefan Apostol, "da hat er sich uns in den Weg gestellt. Er sagte, warum wir so schlimm reden, wo wir doch so schöne Mädchen sind."

Richter Stefan Apostol Foto: Klemens Groh

Mit abgebrochener Glasflasche gedroht

Er verlangte Handys und Geld, bedrohte die Frauen mit einer abgebrochenen Glasflasche. Dann drohte er ihnen sexuelle Übergriffe an und wollte mehr. Als Passanten aufmerksam wurden, flüchtete er schließlich.

Züge am Wiener Westbahnhof Foto: Andi Schiel

Geht weiterer Raub auf Konto des Rumänen?

Der Rumäne will sich nicht erinnern können. Auch nicht an den weiteren vorgeworfenen Raub: Er soll mit einer Lokalbekanntschaft heimgegangen und den Mann nach sexuellen Handlungen ausgeraubt haben: Dabei versetzte er ihm nicht nur Schläge, sondern auch vier Messerstiche.

Vorzeitig entlassen

DNA- Spuren des Rumänen wurden ebenfalls sichergestellt. Er war 2007 bereits wegen Vergewaltigung und Raub zu neun Jahren Haft verurteilt und 2011 nach Rumänien abgeschoben worden. Doch dort entließ man ihn ein Jahr später vorzeitig. Und er kehrte trotz Verbots nach Österreich zurück.