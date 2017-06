Sexattacke in Wien: Polizei sucht diesen Mann

In der Nacht auf den 9. April lernte der 19- Jährige seinen späteren Angreifer in einem Szenelokal in Wien kennen, dabei kamen sich die beiden näher. Gegen 6 Uhr gingen sie dann gemeinsam zum Opfer, das nach eigenen Angaben alkoholisiert war, nach Hause. Im Stiegenhaus des Gebäudes in der Eggerthgasse in Mariahilf kam es dann zu dem sexuellen Übergriff. Dabei drückte der Täter den Kopf des Opfers gewaltsam nach unten.

Nach dem Übergriff flüchtete der Unbekannte. Das Opfer erstattete Anzeige. Im Zuge der Ermittlungen gelang es der Polizei, ein Foto des Verdächtigen sicherzustellen. Der Gesuchte ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint.

Die Polizei bittet die Bevölkerung unter der Telefonnummer 01/313- 104- 3310 um sachdienliche Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.