Sexattacke auf Österreicherin in Massagesalon

Eigentlich wollte sich die Zeichnerin, deren oftmals provokative Illustrationen schon in mehreren österreichischen Medien erschienen waren, im Bharati Massage Center in Udaipur nur nach den Preisen erkundigen. Doch der Salon- Manager Rajendra Kumar S. habe sie plötzlich an den Händen gepackt - und ihre intimsten Körperstellen berührt.

Das österreichische Sexopfer im Gespräch mit der Polizei Foto: Screenshot Times of India

"Hatte ihm nicht erlaubt, mich irgendwo anzufassen"

"Ich war geschockt. Ich hatte ihm nicht erlaubt, mich irgendwo anzufassen", so die 31- Jährige später zur Polizei. Panisch lief die Künstlerin aus dem Salon und erstattete Anzeige. Einigermaßen mutig in einem Land, in dem Vergewaltigungsopfer von den Behörden eher im Stich gelassen werden. Doch in dem Fall wurde der Verdächtige umgehend verhaftet.

Foto: Screenshot Times of India

Zumal sich herausstellte, dass Bianca T. nicht sein erstes Opfer gewesen sein dürfte. Es gab bereits zwei ähnliche Beschwerden. Ermittlungen laufen - auch Österreichs Botschaft wurde informiert.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung