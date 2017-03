Sexattacke auf 20- Jährige - Täter auf der Flucht

Sexattacke auf eine 20- Jährige am Sonntagabend in Bregenz: Ein Unbekannter umklammerte die junge Frau von hinten und griff ihr in den Intimbereich. Als sich das Opfer heftig gegen den Angreifer wehrte, ließ der Täter von ihm ab und suchte das Weite. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.