Sexattacke auf 20- Jährige in Graz

Schockmoment für eine 20 Jahre alte Grazerin am Dienstagabend in der steirischen Landeshauptstadt: Ein Unbekannter näherte sich der jungen Frau unbemerkt von hinten, packte sie am Mund und drückte sie an sich. Dann betatschte der Täter sein Opfer an der Brust und im Intimbereich. Die 20- Jährige konnte sich losreißen, der Unbekannte ergriff die Flucht.