Sexattacke auf 16- Jährige bei Spielplatz

Sexueller Übergriff auf eine 16- Jährige in Dornbirn: Die Jugendliche wurde laut ihren Angaben nachts kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz eines Spielplatzes von einem Unbekannten von hinten erfasst und zu Boden gestoßen. Dann wollte sich der Mann an dem Mädchen vergehen, es schrie jedoch so laut, dass der Täter von ihr abließ und das Weite suchte.