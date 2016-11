Sex- Übergriff auf Mädchen (15) war frei erfunden

Jene Sexattacke von drei unbekannten Männern auf eine 15- Jährige am Mittwochabend in der Stadt Salzburg war vom vermeintlichen Opfer frei erfunden. Das gab die Jugendliche am Freitag bei einer neuerlichen Einvernahme zu. Als Begründung führte sie an, dass sie zu spät nach Hause gekommen war und sich nicht anders zu helfen gewusst habe, als diese Ausrede zu erfinden.