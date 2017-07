Sex- Übergriff auf 16- jähriges Mädchen in Tirol

Sex- Übergriff auf eine 16- Jährige in Tirol: Am Dienstag wurde die Jugendliche von einem Unbekannten vor ihrer Haustür sexuell belästigt, der Mann fasste dem Mädchen an die Hüfte und forderte sie auf, gemeinsam mit ihm ins Zimmer zu gehen. Er versuchte, sie zu küssen und berührte sie unsittlich. Schließlich konnte die Jugendliche den Täter wegdrängen.