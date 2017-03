Sex oder Handy? "Ich könnte auf Sex verzichten"

Einigen fällt die Entscheidung leichter, anderen schwerer. Für eine junge Passantin ist die Antwort ganz klar: "Ich würde definitiv auf das Handy verzichten. Ich leg es wirklich gerne beiseite, und das stört mich nicht. Aber Sex gehört zum Leben."

Ein junger Mann ist anderer Meinung. "Sex ist schön und super, aber wenn man keinen hat, ist es auch okay. Ohne Handy ist man heute einfach aufgeschmissen", begründet er seine Antwort rational. Er erzählt, dass seine zweijährige Schwester auch schon mit dem Mobiltelefon umgehen könne. "Mein Vater dagegen kennt sich überhaupt nicht mit dem Handy aus. Es wird vielleicht noch schlimmer werden in der Zukunft", überlegt er.

Eine junge Frau ist ähnlicher Meinung: "Ich könnte auf den Sex verzichten, weil ich das auch so schon tue. Auf mein Handy könnte ich nicht verzichten, es ist wie meine dritte Hand", sagt sie und zeigt, dass sie das Mobiltelefon auch in diesem Moment in der Hand hält.

"Es ist schon komisch, wenn man bedenkt, wie es vor 20 Jahren oder 30 Jahren war," meint eine andere Passantin und überlegt, worauf sie wohl eher verzichten könnte.

Eine andere Herangehensweise hat ein junger Mann: "Man kann sich durch das Smartphone ja ganz viel Sex für das nächste Monat verschaffen. Durch die vielen soziale Medien kommen die Leute wieder zusammen. Durch Tinder oder andere Apps zum Beispiel."