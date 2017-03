"Sex- Bürgermeister" in der Steiermark im Visier

Im ersten Fall war das Opfer Berührungen ausgesetzt. Er zeigte ein Penisfoto her, "rechtfertigte" sich später aber damit, dass es ja nicht sein Geschlechtsteil gewesen sei, das dort abgebildet war ...

Reiningungskraft in ärztlicher Behandlung

Was jetzt eine weitere Gemeindebedienstete vorwirft, ist sogar noch widerlicher. Der Bürgermeister hätte die mehrfache Mutter und Reinigungskraft mit ihrer finanziellen Lage unter Druck gesetzt und zu sexuellen Handlungen genötigt. Wobei sie nach den Übergriffen dann auch noch Reinigungsarbeiten habe verrichten müssen. Die Frau sei, so ihre Grazer Anwältin Karin Prutsch, dermaßen fertig, dass sie am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bürgermeister weist Vorwürfe von sich

Der Bürgermeister selbst weist alle Vorwürfe von sich. Richtig sei, dass er ein einvernehmliches sexuelles Verhältnis gehabt hätte, in den Anschuldigungen ortet er allerdings eine politische Intrige. Beide Seiten haben nun Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft eingebracht.

Kronen Zeitung