Sex- Attacken in Innsbruck: 4 Afghanen festgenommen

Die Taten wurden zu einem Großteil zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr im Bereich des Marktplatzes verübt, da waren das Gedränge und der Tumult am größten. Die Übergriffe hatten laut Polizei "System". Einige der Opfer hatten mit ihren Handys Fotos und Videos von den Angreifern gemacht.

"Es wurde massiv überwacht"

An Polizeipräsenz habe es in der Silvesternacht in Innsbruck laut den Ermittlern nicht gemangelt: "Es wurde massiv überwacht. Auch zahlreiche Zivilstreifen waren im Einsatz. Es waren jedoch 25.000 Leute vor Ort. Zu den Übergriffen kam es im dichten Gedränge. Die Täter dürften dafür gezielt zusammengerückt sein."

Weitere Details über den Ermittlungserfolg will die Polizei im Laufe des Nachmittags bekannt geben.