Sex- Attacke auf Tochter - Vater geht auf Täter los

Ausgerastet ist der Vater einer 18- Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Saalfelden im Salzburger Pinzgau. Als der Mann sah, wie sich ein stark betrunkener 22- Jähriger an seine Tochter heranmachte, sie umarmte und ihr schließlich auch noch in den Intimbereich fasste, sah der Mann rot und ging auf den Burschen los.