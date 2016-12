Serienpanne der Post vermieste Paar Weihnachten

"Die Post bringt allen was": Über diesen Werbeslogan kann ein Jenbacher nur den Kopf schütteln. "Ich bin am 24. Dezember extra zu Hause geblieben, damit ich das Geschenk für meine Freundin entgegennehmen kann", erklärt der 33- Jährige. Im Briefkasten fand er dann aber die Benachrichtigung, dass er das Packerl am nächsten Werktag in seinem Postamt abholen darf.

"Kommt das Geschenk eben nach Weihnachten"

"Egal, bekommt meine Freundin das Geschenk eben ein paar Tage nach Weihnachten", dachte sich der Tiroler und machte sich am Dienstag auf den Weg zur Post. Doch dort erfuhr er, dass sein Paket bei einem Postpartner in Kufstein, 40 Kilometer von Jenbach entfernt, hinterlegt wurde. "Ich bräuchte es dort aber nicht abholen, weil es mir erneut zugestellte wird", erklärt der 33- Jährige.

"Eindeutig ein Fehler des Zustellers"

Doch wer nun glaubt, dass das Paket mittlerweile angekommen ist, der irrt. Das Unterländer Paar wartete nach wie vor vergeblich darauf. "Nun wurde das Paket sogar wieder an den Absender retourniert", weiß der Jenbacher. "Es war eindeutig ein Fehler des Zustellers", gesteht Post- Pressesprecherin Kathrin Schrammel und verspricht: "Wir werden uns beim Herren melden und alles unternehmen, dass er das Paket noch bekommt."

Samuel Thurner, Kronen Zeitung