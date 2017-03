Serieneinbrecher ging bei Haftausgang auf Beutezug

In Salzburg ist die Polizei drei Männern, die für einen Gesamtschaden von rund 190.000 Euro verantwortlich sind, auf die Spur gekommen. Insgesamt 54 Einbrüche in der Stadt Salzburg, im Flachgau und auch in Oberösterreich sollen die Täter seit Mitte 2016 verübt haben. Einer der beiden Haupttäter nutzte sogar einen Haftausgang am Wochenende für eine Straftat.