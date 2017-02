Serbe (35) türmt in Müllauto aus Justizanstalt

Die Gunst der Stunde hat ein 35 Jahre alter Häftling am Freitag in der Justizanstalt Klagenfurt genutzt. Der Serbe, der in der Gefängnisküche arbeitet, versteckte sich am Vormittag in einem Müllwagen und konnte so unbemerkt türmen. Eine wenig später eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb bislang erfolglos.