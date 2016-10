Seniorenheim setzt Pensionistin (86) vor die Tür

"Unterschätze niemals ältere Menschen!" Das denkt sich wohl gerade die Vereinsriege der Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Im Mai übernahm die Organisation ein Seniorenheim in Purkersdorf. Davor wurde aber angeblich den Bewohnern zugesichert, dass sie dort bis ans Lebensende wohnen bleiben dürfen.

"Vorgehen ist eine Schande"

Daran glaubte auch die 86- jährige Gertrud E. - doch jetzt soll die rüstige Pensionistin plötzlich ausziehen. Der Verein erteilte schriftlich die Kündigung. "Meine Mutter will, wie es ihr versprochen wurde, in der vertrauten Umgebung bleiben. Für einen sozialen Verein ist dieses Vorgehen eigentlich eine Schande", meint Sohn Gerhard.

Dem Vernehmen nach will der Verein das Grundstück veräußern. Deshalb suchte die Familie von Gertrud E. nun bei der zuständigen Landesabteilung um Hilfe an. Sprecher Dieter Kraus erklärt zu diesem Fall: "Sollte es zu keiner Lösung mit dem Verein kommen, bieten wir der Dame gerne einen passenden Platz an."