Selbstfahrende Autos bald auf Südautobahn bei Graz

Die drei angesuchten Tests sind nach Angaben des Ministeriums bereits in die 33. Novelle zum Kraftfahrgesetz eingearbeitet. Laut Leichtfried soll sie bis Weihnachten in Kraft treten und die Tests dann Realität werden lassen. So könnte es einem auf der A2 Südautobahn bei Graz also noch heuer passieren, dass man einem Testfahrzeug des steirischen Unternehmens AVL List begegnet. Die Firma will nahe der steirischen Landeshauptstadt einen Autobahnpiloten mit automatischem Spurwechsel testen - freilich aus rechtlichen, versicherungstechnischen und sicherheitsbezogenen Gründen noch mit geschulten Fahrern an Bord.

Tests auf öffentlichen Straßen mit selbstfahrende Traktoren bzw. Lkw sind auch vom Bundesheer geplant. Zudem gibt es einen selbstfahrenden Kleinbus in Salzburg, den Salzburg Research im urbanen Bereich für den öffentlichen Verkehr testen will.

Foto: APA/BARBARA GINDL

"Selbstfahrende Autos werden unsere Straßen erobern"

Voraussetzung ist unter vielen anderen Punkten eine Datenübermittlung ans BMVIT, samt umgehender Infos, wenn es zu kritischen Situationen kommt. Außerdem müssen die Systeme der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Die Testpiloten müssen darüber hinaus geschult sein und sind letztverantwortlich. Gefahren werden darf nur auf den beantragten Strecken. Schon im Voraus müssen Tests auf privatem Gelände erfolgt sein - für den Autobahnpiloten 10.000 Kilometer, für den Bus 1000 Kilometer und für die Heeresfahrzeuge 300 Kilometer.

"Selbstfahrende Autos werden in den kommenden Jahren nach und nach unsere Straßen erobern. Diese neue Technik bringt viele Chancen - für unsere heimische Autozulieferindustrie und auch für die Verkehrssicherheit", so Leichtfried. "Wir wollen, dass Österreich von dieser Entwicklung profitiert. Darum ermöglichen wir noch dieses Jahr Tests auf unseren heimischen Straßen."