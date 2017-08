Seisenbacher in Kiew in Auslieferungshaft

Der am Dienstag in Kiew festgenommene Judo- Doppelolympiasieger Peter Seisenbacher befindet sich bereits in Auslieferungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft in der ukrainischen Hauptstadt am Donnerstag bekannt gegeben. Laut ukrainischer Strafprozessordnung können in Auslieferungsfällen zunächst bis zu 40 Tage Haft verhängt werden.