Segler (56) geriet vor US- Küste in Seenot

Dramatische Stunden auf See hat ein 56 Jahre alter Österreicher vor der Küste Puerto Ricos durchlebt. Der erfahrene Segler war alleine unterwegs, als einer der Masten brach, ein Loch in den Rumpf riss und das Segelboot zu sinken begann. Gerade noch rechtzeitig konnte der begeisterte Sportler in ein Rettungsboot klettern und einen Notruf absetzen.