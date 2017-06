Segelausflug endet für Wiener (85) tödlich

Tragisch hat der Segelausflug eines Wiener Ehepaares am Donnerstagabend am Neusiedler See geendet. Als die beiden zum Hafen zurückkehren wollten, wurde das Boot vom Wind ins Schilf abgetrieben. Der 85 Jahre alte Mann wollte es wieder flott bekommen und stieg ins Wasser. Kurz darauf war der Pensionist jedoch spurlos verschwunden. Er wurde später leblos im See treibend entdeckt.