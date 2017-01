Sechsjährige prallt gegen Schneekanone - tot

Ein überaus tragisches Ende hat ein Skiausflug einer fünfköpfigen Schülergruppe aus Deutschland am Sonntagnachmittag am Wilden Kaiser in Tirol genommen. Eine Sechsjährige verlor bei einer Abfahrt die Kontrolle über ihre Skier und prallte schließlich mit hohem Tempo gegen eine Schneekanone. Das kleine Mädchen zog sich dabei derart schwere Kopfverletzungen zu, das es noch vor Ort starb.