Sechs Verletzte bei Massenkarambolage auf A4

Serienunfall in der Nacht auf Freitag auf der Ostautobahn A4 in Niederösterreich: Ein Pkw kam gegen Mitternacht ins Schleudern, ein nachkommender Lenker konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Auto. Daraufhin kam es zu einer regelrechten Kettenreaktion - insgesamt 16 Fahrzeuge waren schlussendlich in die Karambolage verwickelt. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.