Sechs Menschen bei Blitzschlägen verletzt

Um kurz nach 13 Uhr schreckte ein lauter Knall die Mitarbeiter eines Logistikbetriebes in Fürnitz auf. "Die Arbeiter registrierten das Geräusch an zwei unterschiedlichen Stellen des Gebäudes, nahmen jedoch keinen wirklichen Lichtblitz wahr", schildert ein Polizist. "Laut ersten Infos dürfte es sich hierbei um einen indirekten Blitzeinschlag gehandelt haben, der in die Erdung des Gebäudes eingefahren ist." Kurz darauf sollen insgesamt fünf Mitarbeiter des Betriebes über Schwindelgefühle und Übelkeit geklagt haben. "Einer der Arbeiter musste sich sogar Übergeben", so der Polizist weiter.

Die Männer wurden von Rettungskräften versorgt. Vier wurden zur Beobachtung ins LKH Villach gebracht. Ein Sanitäter: "So kann festgestellt werden, ob die Patienten durch den Blitz weitere gesundheitliche Schäden erlitten haben." Blitze sind für Menschen bereits gefährlich, wenn sie in der Nähe einschlagen.

Zwei Frauen bei Blitzeinschlag in Innsbruck verletzt

Ebenfalls bei einem Blitzschlag verletzt wurden am Dienstagnachmittag zwei Frauen in Innsbruck. Die beiden Einheimischen im Alter von 61 und 30 Jahren wurden bei einem Spaziergang vom Unwetter überrascht. Als in unmittelbarer Nähe ein Blitz in einen Baum einschlug, stürzten die beiden Frauen zu Boden und wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden ins Spital gebracht.

Alexander Schwab, Kronen Zeitung